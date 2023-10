Kraków. Na miejską telewizję wydano miliony złotych, teraz idzie do likwidacji. "Jedyna słuszna decyzja"

Działalność miejskiej telewizji Hello Kraków kosztowała ok. 4,7 mln zł. Prezydent Jacek Majchrowski postanowił, że zostanie zlikwidowana. Ma to nastąpić w listopadzie. Radni miejscy twierdzą, że była to jedyna słuszna decyzja, jaką mogły podjąć władze miasta. - Druga miejska telewizja promowała Kraków? Owszem, ale negatywnie. Hello Kraków stało się memem. Śmiała się z niego cała Polska - komentuje radny Łukasz Maślona z klubu "Kraków dla Mieszkańców".

Hello Kraków do likwidacji. Kosztowało ponad 4 mln zł

Druga miejska telewizja Play Kraków News (obecnie Hello Kraków) powstała w marcu 2022 roku po to, by pokazywać, jak krakowianie pomagają uchodźcom z Ukrainy. Z czasem stała się jednak kolejnym kanałem informacyjnym, przychylnym władzom miasta: obok krakow.pl i telewizji.krakow.pl. Taka zmiana nie spodobała się jednak krakowskim radnym, którzy komentowali, że Play Kraków News zmieniło się w tubę propagandową miejskich urzędników. Na dodatek opłacaną z publicznych pieniędzy.

Z czasem telewizja informacyjna ewoluowała w lifestylową. Zmienił się nie tylko format, ale i nazwa: na Hello Kraków. Telewizja nadal kosztowała miliony złotych, a ponadto miała - zdaniem części radnych oraz aktywistów - bardzo słabą oglądalność. Faktycznie, gdy spojrzeć na platformę YouTube, gdzie ukazują się materiały Hello Kraków, to niektóre z nich wyświetlono zaledwie kilkadziesiąt razy.

W kwietniu br. roku radni powiedzieli dość i przegłosowali dwie uchwały, w których domagali się od Jacka Majchrowskiego likwidacji nie tylko Hello Kraków, ale i całego Krakowa 5020, czyli gminnej spółki, odpowiedzialnej za drugą miejską telewizję. Prezydent Krakowa nie zgodził się jednak z decyzją przedstawicieli Rady Miasta. Postanowił, że spółka nadal będzie działać.

Przypomnijmy, że poza tworzeniem Hello Kraków zajmuje się ona również m.in. zarządzaniem Centrum Kongresowym ICE oraz Pawilonem Wyspiańskiego. I to był jeden z argumentów władz miasta za tym, by Kraków 5020 utrzymać przy życiu. Najnowsza propozycja Jacka Majchrowskiego jest taka, by tę gminną spółkę połączyć z inną: Agencją Rozwoju Miasta Krakowa, która mozolnie zagospodarowuje poszpitalne tereny w dawnej dzielnicy Wesoła. Krytyka drugiej miejskiej telewizji pchnęła prezydenta do podjęcia również innej decyzji. Postanowił, że w listopadzie Hello Kraków przestanie działać. Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztowało jego funkcjonowanie i czy przysporzyło miastu jakichś korzyści.

Urządzenie studia kosztowało miliony zł

Przedstawiciele spółki Kraków 5020 nie nazywają Hello Kraków telewizją, tylko audycją. Zapewniają, że zostanie zlikwidowana zgodnie z rekomendacją prezydenta. Spółka wydała na działalność Hello Kraków ok. 4,7 mln zł (dane na 31 sierpnia), a filmy, które się tam ukazały, zostały wyświetlone ponad 4,8 mln razy (dane na koniec września).

- Materiały, które powstały w ramach Hello Kraków, zgodnie z założeniami, przyczyniły się do promocji miasta, jego mieszkańców, ich inicjatyw - zarówno w Polsce, jak i za granicą. Sama liczba wyświetleń materiałów, które powstały do tej pory pokazuje, do jak dużej grupy odbiorców udało się za ich pomocą dotrzeć. Autorzy pokazywali lokalnych bohaterów, mówili o sprawach ważnych dla miasta, a także ważnych dla wielu różnych branż: technologicznej, turystycznej, kultury itp. - przekonuje biuro prasowe spółki.

- Jej władze bardzo umiejętnie żonglują kwotami. Trzeba pamiętać, że aby mogło działać Hello Kraków, za kilka milionów złotych trzeba było urządzić studio hybrydowe w Centrum Kongresowym. Tego w koszty działalności drugiej miejskiej telewizji Kraków 5020 już nie wlicza - komentuje Łukasz Maślona, radny miejski z klubu "Kraków dla Mieszkańców". - Jak chodzi o promocję miasta, to owszem, Hello Kraków się do niej przyczyniło, ale negatywnie. Telewizja stała się memem. Śmiała się z niej cała Polska - dodaje nasz rozmówca. Popiera decyzję o likwidacji Hello Kraków.

Radny: szkoda tych milionów zł

Spółka twierdzi, że od 1 września 2022 roku na wyposażenie studia w ICE wydała ok. 2,9 mln zł, "by zwiększyć jego funkcjonalność". - Wcześniej przygotowaniem i wyposażeniem studia zajmowało się Krakowskie Biuro Festiwalowe (zarządzało ICE nim powstało Kraków 5020, przyp. red.). Po likwidacji Hello Kraków sprzęt, który obecnie znajduje się w studiu, pozostanie na wyposażeniu Centrum Kongresowego ICE Kraków i posłuży do obsługi wydarzeń w nim się odbywających, a także do produkcji materiałów, przeznaczonych na platformę multimedialną Play Kraków - przekonują przedstawiciele Krakowa 5020.

Ona nie zostanie zlikwidowana. Na Play Kraków ukazują się materiały VOD, będące zapisem koncertów, widowisk, spektakli i spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki.

Decyzję o likwidacji Hello Kraków za dobrą uważa także inny miejski radny: Dominik Jaśkowiec z Platformy Obywatelskiej. - Spółka Kraków 5020 nie powinna się zajmować działalnością dziennikarską. Do czegoś innego została powołana - mówi nam Jaśkowiec. - W kwestii osiągów Hello Kraków, to są niewspółmierne do kosztów, jakie zostały poniesione w związku z jego funkcjonowaniem. Po drugie: można mieć wątpliwości co do obiektywności w przedstawianiu informacji, które się tam pojawiały - komentuje radny PO. Żałuje, że na "tę instytucję medialną" miasto wydało wiele milionów złotych, ale jego zdaniem lepiej zakończyć jej funkcjonowanie, niż przeznaczać na nią kolejne pieniądze.

Luiza Lizut - nagrody za frekwencję