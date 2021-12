Kraków. Na Małym Rynku zainaugurowano obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego [ZDJĘCIA]

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zaznaczył, że nasza pamięć jest wielkim zobowiązaniem, zwłaszcza wobec osób internowanych i tych, które krwią zapłaciły za naszą wolność.

- Te wydarzenia, z jednej strony musimy upamiętniać, ale z musimy także uczyć młode pokolenia, by pamiętało, że ich rodzice czy dziadkowie walczyli w obronie wolnej Polski - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita

- Warto popatrzeć na 13 grudnia z perspektywy tego, że zabrał nam to, co dała Solidarność po sierpniu 1980 roku - wolność. W sercu komunistycznego imperium powstał 9-10 milionowy związek narodowy, który miał własną kulturę, symbolikę, tradycję, naukę całkowicie odmienną od tego co obserwowaliśmy w PRL. Wojciech Jaruzelski musiał zgładzić Solidarność, bo nie mógł pozwolić, by ta wolność krzewiła się w polskim społeczeństwie - zaznaczył dyrektor krakowskiego oddziału IPN prof. dr hab Filip Musiał.