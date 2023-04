Kraków na liście najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie

Na podstawie ubiegłorocznej frekwencji w muzeach świecie redaktorzy znanego magazynu poświęconego sztuce „The Art Newspaper” przygotowali raport dotyczący najchętniej odwiedzanych muzeów sztuki na świecie. W rankingu ujętych zostało sto najpopularniejszych instytucji. W pierwszej pięćdziesiątce znalazły się dwa polskie muzea: na 23. miejscu figuruje Zamek Królewski w Warszawie, zaś na pozycji 32. uplasowało się Muzeum Narodowe w Krakowie.

Po dwóch latach pandemicznych rygorów i niepewności, w 2022 roku, większość mieszkańców różnych zakątków świata mogła w miarę swobodnie podróżować i odwiedzać ulubione muzea. Rezultatem było 141 milionów odwiedzin w 100 najlepszych muzeach sztuki, które znalazły się w zestawieniu magazynu.

"Czy wszystko wróciło do normy? Jeszcze nie do końca. Te 141 milionów to dwa razy więcej niż odnotowaliśmy w zeszłym roku i prawie trzy razy więcej niż w roku 2020. Ale trochę jeszcze przed nami, by odzyskać wynik 230 milionów wizyt w 2019 roku, ostatnim pełnym roku przed pandemią" - wyjaśniają redaktorzy „The Art Newspaper”.