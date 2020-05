Kraków. Na jaw wychodzą nowe fakty związane z działalnością w Stworzyszeniu Wiosna ks. Grzegorza Babiarza

Ponad 17 tysięcy dla firmy Wiesława Brzykcego zasiadającego bezprawnie w zarządzie Stowarzyszenia Wiosna, 10 tysięcy za obsługę prawną, 26 tysięcy dla agencji reklamowej chroniącej jego wizerunek i 4 tysiące dla Conrada Gadomskiego, rzecznika prasowego księdza, który oficjalnie miał działać wolontaryjnie - do tych sum dotarła "Wyborcza" i podsumowała, że w ciągu kilku dni ks. Babiarz podjął decyzje finansowe na prawie 60 tys. zł.

Teraz sprawę zbada prokuratura. Jeżeli potwierdzi ona, że z powyższych sum korzystano z naruszeniem prawa, obecnym władzom "Wiosny" umożliwi to starania o odzyskanie pieniędzy.

Przypomnijmy, że oficjalnie stanowisko prezesa ks. Babiarz utracił rok temu. 22 maja 2019 roku krakowski sąd zdecydował o wykreśleniu ks. Grzegorza Babiarza z Krajowego Rejestru Sądowego. Niewiele wcześniej sąd ustanowił kuratora dla stowarzyszenia, o co w styczniu 2019 roku wnioskowała prokuratura. Zadaniem wyznaczonego radcy prawnego od początku miało być zwołanie zgromadzenia i doprowadzenie do wybrania nowego zarządu oraz zapanowanie nad chaotycznymi zmianami w Wiośnie. To on był przez ten czas jedyną osobą sprawującą władzę w Wiośnie.