Kraków. Na dworzec PKP codziennie przyjeżdżają pociągi z tysiącami uchodźców z Ukrainy. "Moja podróż trwała 45 godzin"

Wolontariusze na krakowskim dworcu PKP mają pełne ręce roboty. Codziennie przez punkt przechodzą tysiące uchodźców z Ukrainy. Do Krakowa przyjeżdżają pociągami z Przemyśla. Część z nich szuka schronienia w stolicy Małopolski, inni jadą dalej, do swoich znajomych, rodzin rozsianych po całej Europie.

Pomagają też harcerze i pracownicy dworca, do których ciągle podchodzą zagubione osoby. Z pociągów przyjezdni wysiadają w ciszy. Tylko dzieci biegają wesoło wokół walizek. Te młodsze, kobiety trzymają na rękach. Przez ramię przewieszoną mają torbę, walizkę ciągną na kółkach. To cały dobytek, który wzięli ze sobą z Ukrainy. Niektóre dzwonią do bliskich, że dotarły. Na sporą część z nich czekają z kolei bliscy. Po wyjściu padają sobie w ramiona. Mężczyźni musieli zostać na wojnie.

- Moja podróż trwała 45 godzin, jestem wykończona, ale zarazem bardzo wdzięczna widząc, ile dobroci przekazują nam Polacy. Mąż został żeby walczyć. My z córką planujemy zostać w Krakowie. Nie jestem jednak pewna, jak będą wyglądały nasze kolejne dni tutaj. Nie wiemy nawet, jaka sytuacja będzie jutro - mówi nam Irena, którą w czwartek spotkaliśmy na krakowskim dworcu.