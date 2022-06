Kraków. Muzeum Zabawek prezentuje szczególne eksponaty na wystawie w Pałacu Potockich

Od 11 czerwca w Pałacu Potockich można oglądać efekty wystawy w procesie "Klinika zabawek #2: Trudne pytania", która powstawała w toku warsztatów organizowanych przez Muzeum Zabawek i Krakowskie Biuro Festiwalowe. W czasie spotkań w ostatnich miesiącach najmłodsi uchodźcy z Ukrainy na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć próbowali nadać nowe znaczenia zabawkowym eksponatom.

Pokaz pociągu był okazją do rozmowy i działań twórczych wokół takich pojęć jak, pożegnanie, podróż, nadzieja na powrót, nadzieja, że gdzieś będzie lepiej. Zabawkowy stół stał się tłem dla pojęć związanych z domem, rodziną, bezpieczeństwem, wsparciem. Okno w domku dla lalek było pretekstem do refleksji o perspektywie – bliskiej i dalekiej, bezpieczeństwie i niepewności. Ptak to ciekawość i wolność, a układanka wprowadziła porządkowanie według zasad, ale też współpracę i sąsiedztwo - wymienia Muzeum Zabawek.