Kraków. Most Piłsudskiego psuje się od środka. Niedawno element torowiska przebił auto. A dopiero co był tam remont Piotr Tymczak

Most Piłsudskiego został oddany do użytku po remoncie jesienią 2020 roku, ale wciąż są z nim problemy. Niedawno wystający element torowiska przebił zbiornik paliwa przejeżdżającego samochodu. Wcześniej mieszkańcy zwracali uwagę na plamy na konstrukcji przypominające rdzę. W urzędzie przekonują jednak, że obiekt jest w dobrym stanie. Wraz z wykonawcą mają też wyjaśnienia na usterki, jakie zaczęły się pojawiać po zakończeniu prac. Mieszkańców to nie przekonuje.