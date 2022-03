Kraków. Mieszkańcy nieodpłatnie przyjmują uchodźców z Ukrainy pod swój dach. Ale zapłacą więcej za odbiór śmieci Bartosz Dybała

Mieszkańcy Krakowa zapłacą więcej za odbiór i wywóz śmieci Wojciech Matusik

Miejscy radni oraz społecznicy apelują do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, by ten zwolnił mieszkańców, którzy przyjmują pod swój dach uciekających przed wojną Ukraińców, z ponoszenia dodatkowych opłat za odbiór oraz wywóz śmieci. - Jedna z krakowianek nieodpłatnie przyjęła pod swój dach pięcioosobową rodzinę uchodźców. Od miejskich urzędników usłyszała, że musi również zadeklarować osoby, którym udzieliła pomocy i zapłacić za każdego gościa normalną stawkę - zauważa przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! Krzysztof Kwarciak. Co ważne, często krakowianie przyjmują do swoich domów nie jedną czy dwie, a nawet pięć czy więcej osób. To niejednokrotnie oznacza wzrost opłat za śmieci nawet o ponad 100 złotych miesięcznie.