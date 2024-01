Kraków. Mężczyzna nie chciał wpuścić policji do mieszkania tłumacząc się...bałaganem. Odpowie za posiadanie narkotyków

Mundurowi nie dali się jednak przekonać i weszli do środka mieszkania.

Podejrzane zachowanie mieszkańca szybko się wyjaśniło, gdyż po wejściu do jednego z pokojów policjanci od razu zauważyli porozrzucane na stole zawiniątka uformowane z foli aluminiowej z zawartością suszu roślinnego, natomiast na jednym z krzeseł znajdował się plastikowy pojemnik z taką samą zawartością. Po dokładnym przeszukaniu lokalu funkcjonariusze znaleźli w sumie blisko 100 gramów marihuany.

54-latek został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji III w Krakowie, gdzie przeprowadzone zostały z nim dalsze czynności. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz czynienia przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu.

Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto prokuratura zastosowała wobec 54-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

