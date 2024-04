Kraków. Mateusz Morawiecki podsumował kampanię PiS i poparł Łukasza Kmitę w walce o fotel prezydenta Krakowa

Mateusz Morawiecki poinformował również, że był w ostatnim czasie na 7 lub 8 przesłuchaniu w Prokuraturze. I jak przyznał, niektóre z nich dłużej trwały niż posiedzenia Sejmu.

- Nie mają ustaw, które miałyby poprawić życie Polaków. Ten Sejm nie pracuje. Hołownia pajacuje. Zresztą zaproponowałem mu dzisiaj rano dyskusję ws. finansów publicznych, bo on tam się raczył wypowiedzieć w tej sprawie, ale patrząc po odpowiedzi to chyba jednak spękał - mówił Morawiecki

Posłanka Małgorzata Wasserman wymieniła również kilka inwestycji krakowskich, które powstały w czasach rządów Mateusza Morawieckiego.

- Państwo przechodzicie nie raz koło Błoń. Tam rośnie teraz Centrum Muzyki. To od Pana Panie Premierze Kraków dostał 99 milionów na to, by to Centrum Muzyki powstało. Wszyscy wiemy, jak istotny jest też Szpital Dziecięcy w Prokocimiu. Dostał dzięki Panu 300 milionów złotych na rozwój. Bardzo serdecznie za to dziękujemy! - zwróciła się do niego posłanka.