Kraków. Maciej Maleńczuk prawomocnie skazany za naruszenie nietykalności cielesnej działacza pro-life

Do incydentu doszło pięć lat temu 17 grudnia 2016 r. na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie odbywała się pikieta pięciu osób z Fundacji Prawo do Życia. Pikietujący trzymali dwa transparenty, na których były zdjęcia płodów ludzkich z aborcji. Mieli też nagłośnienie i puszczali nagranie na temat usuwania ciąży. W sąsiedztwie była demonstracja Komitetu Obrony Demokracji, w której brał udział Maleńczuk. Do tego punktu relacje obu mężczyzn są zbieżne, potem już nie.

Łukasz K. opowiadał przed sądem, że padł ofiarą agresji nieznanej mu osoby, która głośno na niego krzyczała, wyrwała mu transparent, a potem bez powodu uderzyła w twarz. Pikietujący kolega powiedział mu, że agresorem był celebryta Maleńczuk. Poturbowany wskazał policjantom napastnika, ale mundurowi nie zareagowali.

Poszkodowany mówił, że nie zrobił od razu obdukcji lekarskiej ani nie złożył oficjalnego zawiadomienia na policji. Dopiero 10 dni później złożył prywatny akt oskarżenia do sądu. Na pytanie, dlaczego nie zrobił tego wcześniej, odpowiedział szczerze: - Nie chciałem, by mama dowiedziała się, że uczestniczyłem w takim zdarzeniu. W imieniu Łukasza K. prywatny akt oskarżenia przeciwko Maleńczukowi przygotowali prawnicy Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.