Kraków. Łukasz Gibała zdemaskował zleceniodawcę "brudnej kampanii"? Wskazuje na znanego dewelopera

Gibała kontra deweloperzy?

"Dlaczego Nalepie tak bardzo zależy na tym, żeby w Krakowie nie doszło do zmiany? Nalepa wie, że położę kres patodeweloperce i dalszemu betonowaniu naszego miasta. Czy działał sam, czy też była to zrzutka wielu deweloperów? Tego nie wiemy. Ale jedno jest jasne: wybory w Krakowie to nie jest starcie Gibała kontra Miszalski, Gibała kontra Kulig czy Gibała kontra Kmita. To jest starcie GIBAŁA KONTRA DEWELOPERZY, którzy dalej chcą betonować Kraków. I którzy wiedzą, że my im na to nie pozwolimy." - napisał na swoim profilu facebookowym Łukasz Gibała.