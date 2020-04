Kraków. Listonosz z placówki w Płaszowie z koronawirusem. Co z mieszkańcami, którym dostarczał przesyłki? "Nie są objęci kwarantanną"

Ponadto z wyjaśnień listonosza sanepid wie, że obsługa każdego z klientów, którym bezpośrednio doręczał przesyłki do domów, trwała od 30 sekund do 1 minuty. Co to dokładnie oznacza? Czy dzięki temu, że obsługa trwała tak krótko, mieszkańcy mogą być pewni, że nie zostali zakażeni? Tego już rzeczniczka sanepidu nie precyzuje.

Zapytaliśmy również, czy inni pracownicy poczty, którzy mieli styczność z listonoszem, zostali objęci kwarantanną. Oto odpowiedź sanepidu: "Zgodnie z otrzymaną listą pracowników z kontaktu z osobą zakażoną dla osób będących z terenu nadzorowanego przez tut. organ wydano 4 decyzje o obowiązkowej kwarantannie wraz z wszystkimi zamieszkującymi z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, dane pozostałych 4 osób przekazano zgodnie z właściwością miejscową do innych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych".