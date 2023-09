Kraków. Licznik stop. To koniec z wybrzuszeniami szyn na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej. Trwa inwestycja za 94 mln zł

Koniec wybrzuszeń szyn na ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej. Licznik wyłączony

Internetowy licznik wybrzuszeń szyn na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej został wyłączony. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! uruchomiło go dwa lata temu, żeby z przymrużeniem oka pokazać, jak często dochodziło do awarii torowiska tramwajowego, którego stan pozostawiał wiele do życzenia.

- Przez długi czas kolejne apele o remont arterii nie przynosiły żadnego efektu, a termin rozpoczęcia prac był ciągle odkładany. Dlatego chciałem przy pomocy narzędzia stale przypominać władzom miasta o problemie - zapewnia Krzysztof Kwarciak ze Stowarzyszenia.

Od 2021 roku do momentu wyłączenia licznika doszło do ponad 60 usterek. Urządzenie zostało wyłączone w związku z przebudową ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej. Torowisko zostanie wymienione na nowe, co ma sprawić, że w przyszłości nie będzie już dochodzić do licznych awarii. Dzięki temu przejazd tramwajem ulicami Kościuszki oraz Zwierzyniecką powinien odbywać się szybko i sprawnie.