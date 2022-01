Kraków. Kurz po bitwie w Radzie Miasta opadł, ale koalicja prezydencka trzeszczy

W poniedziałek 10 stycznia w Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Radni prezydenta Jacka Majchrowskiego przy wsparciu PiS i Nowoczesnej doprowadzili do zmian w prezydium rady i pozbawili Platformę Obywatelską ważnego stanowiska szefa rady. Stało się to niejako przy okazji sesji nadzwyczajnej, której głównym punktem miało być głosowanie nad odwołaniem wiceprzewodniczącego Sławomira Pietrzyka, niechlubnego bohatera skandalu obyczajowego. Radni Przyjaznego Krakowa wykorzystali to, że głosowanie tajne odbywa się stacjonarnie i złożyli wniosek o odwołanie Dominika Jaśkowca. To, co działo się później, było kumulacją narastających w ostatnim czasie złych emocji pomiędzy koalicjantami PO, Przyjazny Kraków i Nowoczesna.

Michał Drewnicki (PiS), wiceprzewodniczący Rady Miasta uważa, że oprócz największego zwycięzcy rewolucji Rafała Komarewicza, na zmianie zyskała też Rada Miasta.