Kraków. Koncert zespołu Therion w Klubie Kwadrat

Grupa założona przez Christofera Johnssona w 1987 to prekursorzy symfonicznego metalu. Zespół dwukrotnie zmieniał swoją nazwę: przed rokiem 1988 istniał jako Blitzkrieg, następnie jako Megatherion. Zadebiutowali w 1991 r. albumem „Of Darkness…”, który jak ich inne wczesne albumy, jest zdecydowanie bardziej bliski death metalowi niż kolejne wydawnictwa. Późniejsze dokonania zespołu łączą w sobie elementy muzyki klasycznej i opery wraz z szeroko pojętym metalem.

Od wydania albumu Theli, w 1996 roku, grupa zyskała międzynarodowe uznanie, a także pokaźną rzeszę fanów. Na koncie mają 19 (!) płyt, w tym między innymi tak ważne tytuły jak: „Vovin”, „Deggial”, „Secrets of the Runes” i „Gothic Kabbalah”. Teksty utworów nawiązują najczęściej do tematów mitologicznych, okulstycznych oraz pogańskich - autorem większości tekstów jest Thomas Karlsson, założyciel organizacji Dragon Rouge.

Trzecia część „Leviathan” została wydana 15 grudnia 2023. Na nadchodzących koncertach zespołu na pewno nie zabraknie utworów z poprzednich części trylogii, a także najważniejszych utworów w historii Therion.