Kraków. Komentarze po wulgarnych słowach radnego Sławomira Pietrzyka. "Wpisuje się w wielowiekową tradycję uwłaczania kobietom"

Do incydentu doszło w piątek, 3 grudnia podczas oficjalnego spotkania przedstawicieli rady miasta Krakowa z członkami delegacji ze Lwowa. W uroczystej kolacji uczestniczył również ukraiński konsul. Rada miasta była reprezentowana przez Sławomira Pietrzyka, wiceprzewodniczącego rady miasta i wieloletniego radnego klubu prezydenckiego "Przyjazny Kraków". Była tam również radna Alicja Szczepańska.

Bulwersujące zachowanie wiceprzewodniczącego

Podczas spotkania, które miało oficjalną, dyplomatyczną formę miało dojść do bulwersującego zachowania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sławomira Pietrzyka. Prezydencki radny miał sugerować, że krakowska radna "płaci w naturze" i "rozkłada nogi". Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wcześniej również padały seksualne sugestie z ust wiceprzewodniczącego w stosunku do radnej Szczepańskiej, co jest wyjątkowo gorszące - w siedzibie Rady Miasta. Z naszych informacji wynika, że najnowszą sprawą mieli być wzburzeni przedstawiciele strony ukraińskiej, zszokowani zachowaniem radnego Pietrzyka i całą sytuacją.