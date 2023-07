Kraków. Kolejne utrudnienie w mieście. Tramwaje nie pojadą przez Podgórze

Prace na ul. Poległych w Krzesławicach

We wtorek, 18 lipca br. rozpocznie się modernizacja ul. Poległych w Krzesławicach (Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie), na odcinku od ul. Zielony Jar do budynku nr 51. W związku z pracami zmiany w organizacji ruchu.

W czasie robót na ul. Poległych w Krzesławicach będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu – połówkowe zamknięcie jezdni, ruch wahadłowy kierowany przez uprawnionego pracownika.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu modernizacji dróg.

Roboty potrwają do końca lipca br., a ich koszt to ok. 400 tys. zł.

