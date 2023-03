Kraków. Kiedy w Parku Rzecznym Wilga zabłysną latarnie? Bo na razie "ciemno wszędzie, głucho wszędzie"

Do realizacji pierwszego etapu budowy parku rzecznego Wilga przystąpiono w 2020 roku, tuż po tym jak radni przegłosowali uchwałę dotyczącą jego projektu. Prace w ramach pierwszego etapu zakończyły się w styczniu 2021 roku, a w efekcie ich realizacji miejsce to zyskało ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie czy elementy małej architektury. Efekty odbiły się szerokim echem wśród części mieszkańców, w tym aktywistów, którzy zarzucali ZZM niszczenie istniejącego ekosystemu, betonozę zieleni czy niezgodność wykonania z przyjętą koncepcją.

Mimo tych zastrzeżeń, wkrótce prace weszły w drugi etap obejmujący odcinek od ul. Brożka do ul. do Wilgi. Powstały wówczas dodatkowo: ścieżka edukacyjna, pochylnia dla wózków inwalidzkich, place do piknikowania, teren pod klasę leśną, miejsce spotkań a na ścieżce zdrowia zamontowano sprzęt do ćwiczeń.