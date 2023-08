Kraków. Kamery monitorują buspasy. Sprawdzają, kto jeździ nimi nielegalnie

Kamery monitorują krakowskie buspasy

- Kamery sczytują numery rejestracyjne samochodów, które jeżdżą po buspasach. Następnie system informatyczny automatycznie weryfikuje, czy dane auto ma prawo się nim poruszać - mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. - Prowadzony przez nas pilotaż ma służyć eliminowaniu z buspasów kierowców, którzy poruszając się nimi, chcą sobie przyspieszyć drogę do pracy, spowalniając jednocześnie autobusy komunikacji miejskiej - zapewnia Sebastian Kowal.

Jeśli efekty pilotażu będą zadowalające, Zarząd Transportu Publicznego rozważy montaż kamer na kolejnych buspasach w mieście. Póki co pojawiło się ich 14. Krakowscy urzędnicy nie chcą ujawniać, na których buspasach, żeby kierowcy nie zaczęli jeździć tymi, na których kamery nie zostały zamontowane.

Można dostać mandat za jazdę buspasem

Auta prywatne nie mogą jeździć buspasami. Grozi za to mandat w wysokości 100 zł. Ale urzędnicy zapewniają, że póki co system monitoringu buspasów nie będzie działał na zasadzie karania kierowców.

- Na początku sprawdzimy, jak duża jest skala wykroczeń w zakresie korzystania z buspasów przez pojazdy, które nie są do tego uprawnione. Jeżeli okaże się, że problem jest duży, to system monitoringu można połączyć z działaniami służb, które mogą wystawiać mandaty za łamanie przepisów. Zapis z kamer można w tym celu wykorzystać - zapewnia nas Sebastian Kowal z ZTP.

Celem wyznaczania buspasów jest przede wszystkim to, że by autobusy mogły kursować płynniej i bardziej punktualnie. W ostatnich latach powstały m.in. na alei Focha, jak też na ulicy Czarnowiejskiej.

Swego czasu w Krakowie pojawił się pomysł, żeby na buspasy wpuścić również rowery. W ZTP stwierdzili jednak, że mogłoby to zbyt mocno ingerować "w funkcjonowanie komunikacji autobusowej". Urzędnikom chodziło o to, że rowerzyści spowalnialiby jeżdżące buspasami autobusy. Głos w sprawie zabrali też przedstawiciele Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Stwierdzili, że ruch jednośladów można by dopuścić na buspasie np. na Alejach Trzech Wieszczów, jednak na zasadzie eksperymentu.