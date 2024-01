Kraków. Jeszcze poszerzyć poszerzenie autostrady A4? Kolejny list Czytelnika, kolejna petycja

"Cieszę się, że zaangażował się Pan mocno w przedmiotowy temat i informuje mieszkańców Krakowa na bieżąco o spotkaniach konsultacyjnych, listach od czytelników i petycjach. Mam nadzieję, że poinformuje Pan w takim razie czytelników również o mojej petycji, też związanej ze wspomnianą rozbudową autostrady A4, skierowanej do Ministra Infrastruktury, w której proszę ministra o powiększenie zakresu inwestycji o budowę nowego bezpośredniego połączenia pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny. W tej sprawie wystąpiłem już z prośbami o poparcie m.in. do Parlamentarnego Zespołu ds. Małopolski, Sejmików i Zarządów Województwa Małopolskiego oraz Ślaskiego, Wojewody Małopolskiego, Rady Miasta Krakowa, Rady Powiatu Krakowskiego oraz kilkudziesięciu innych samorządów wszystkich szczebli.

Fragment listu z petycji:

"...Zdaniem mieszkańców najlepszym rozwiązaniem istniejącego problemu byłoby stworzenie nowego, bezpośredniego połączenia obwodnicy Krakowa z obwodnicą Skawiny, tak jak to zostało pokazane w dokumentach planistycznych, opracowanych przez obie gminy...", "...Uważamy, że dziś jest najlepszy moment na zrobienie pierwszego kroku i rozpoczęcie prac nad koncepcją takiego połączenia. Przemawiają za tym następujące argumenty – zarówno Kraków jak i Skawina są w trakcie opracowywania nowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dodatkowo Kraków przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji budowy tzw. Trasy Skawińskiej, czyli rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta – nowego połączenia z węzłem autostradowym Kraków – Skawina. Należy również pamiętać, że po oddaniu do eksploatacji tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa, czyli drogi ekspresowej S52, GDDKiA planuje rozpoczęcie prac zmierzających do rozbudowy Południowej Obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 o dodatkowe pasy ruch i zmianę przekroju z 2x2 na 2x3, co może skutkować koniecznością przebudowy/rozbudowy węzła Kraków – Skawina.