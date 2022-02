Kraków. Idzie luty, podkuj buty i... koniecznie wybierz się w nich na spacer po śladach polskich badaczy i wynalazców

5 lutego, sobota, godz. 13.00

Warsztaty pt. „Kto wynalazł telefon?”

Zajęcia pozwolą nie tylko poznać historię komunikowania się, ale także zbudować własny telefon. Dowiemy się kto i kiedy powiedział pierwsze "Halo!" Dlaczego po wrzuceniu żetonu można było rozmawiać i co znaczyło komunikat „rozmowa kontrolowana”. Prześledzimy, jak zmieniała się historia telefonu i jak to się stało, że dziś smartfony to nasze „centra dowodzenia światem”.

Czas trwania zajęć to około 60 minut. Mogą brać w nich udział rodziny z dziećmi od 6 lat do 10 lat. Bilety umożliwiają wejście na wystawę „Tramwaje na Wawrzyńca”.

Koszt zajęć 40 zł (dziecko i rodzic).