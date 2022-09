Kraków i okolice. Co robić we wrześniu? Pomysły na zwiedzanie, lista wydarzeń i koncertów. TOP 20 rzeczy do robienia we wrześniu! Alicja Kozioł

Co robić w Krakowie i okolicach we wrześniu? Początek jesieni to czas, kiedy większość z nas wciąż chętnie wychodzi na zewnątrz i szuka sobie zajęć na świeżym powietrzu. Pogoda nadal jest całkiem sprzyjająca, z tego też powodu nie wolno tego marnować! We wrześniu odbędzie się wiele ciekawych festiwali, koncertów i imprez. Można się również wybrać do niedaleko położonych mniejszych miast, aby trochę pozwiedzać i zobaczyć coś nowego. Przedstawiamy zatem TOP 20 rzeczy, które można zrobić we wrześniu w Krakowie i nie tylko. Zapraszamy!