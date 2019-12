Około godz. 19.45 doszło do groźnego wypadku na ul. Herlinga-Grudzińskiego (na przeciwko Krakowskiej Akademii). Samochód wypadł z jezdni i wjechał na tory tramwajowe. Tuż obok przystanku pełnego pieszych. Z pierwszych relacji świadków wynika, że auto osobowe, które wpadło na tory, zostało uderzone przez samochód ciężarowy. Policja potwierdza, że doszło do zderzenia, ale bada szczegóły. Na miejsce przybyło pogotowie, policja i wozy straży pożarnej. Z powodu wypadku zablokowany był ruch tramwajów, w obie strony. Ok. godz. 20.30 ruch został przywrócony.