Kraków. Festiwal Ekipy już w czerwcu! Kto wystąpi?

Wraz z ogłoszeniem trasy koncertowej członków uniwersum Ekipy - Wersow oraz Mortalcia, gdzie wśród miast zabrakło rodzimego Krakowa; w internecie rozpoczęły się dyskusje odnośnie ewentualnego festiwalu Ekipy. W czwartek, 29 lutego, plotki potwierdzone zostały przez samego lidera kolektywu. Na swoim kanale nadawczym na Instagramie, Friz ogłosił, że w piątek, 1 marca, zostaną ogłoszone informacje na temat Festiwalu Ekipy.

Jak zapowiedział, tak zrobił.

Festiwal Ekipy odbędzie się już 16 czerwca, w niedzielę w Tauron Arenie Kraków. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.30 i zostanie poprzedzone spotkaniami z influencerami. Wśród artystów, którzy wystąpią znajdą się: GenZie, Trzech Króli, Wersow oraz Mortalcio.

- Na scenie, oprócz muzyki, będą różne panele, będą przygotowane niespodzianki, twórcy będą mieli dla was specjalne aktywności, po prostu będziecie mogli zobaczyć, jak to u nas wygląda na co dzień. - zapowiada Karol.