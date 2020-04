Kraków. Fałszywy alarm nad ranem i atak na strażników

W sobotę (18 kwietnia) o 4 rano do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, że na ul. Orlińskiego ktoś uruchomił alarm przeciwpożarowy. - Więc my ogień i jazda. Na miejscu okazało się, że nic się nie pali, a sto metrów dalej, na chodniku odpoczywa zmęczony winowajca - wskazali go świadkowie - relacjonuje krakowska Straż Miejska.

- Na nasz widok, jakaś magiczna moc w niego wstąpiła. Niczym zawodnik MMA zaczął wymachiwać rękami i nogami, próbując trafić któregoś z naszych. Żadnego sędziego wokół, a on wyraźnie się rozkręcał. Nie było wyjścia – został obezwładniony i doprowadzony do radiowozu - dodają strażnicy.

Mimo, iż interwencja na tym się zakończyła, to sprawa będzie miała dalszy ciąg. Okazało się bowiem, że mężczyzna uszkodził trzy przyciski alarmowe i doprowadził do bezpodstawnego wezwania strażaków. - Odpowie za to, ale nieco później… po opuszczeniu Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - zaznaczają strażnicy.