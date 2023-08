Kraków doceniony przez turystów z krajów arabskich. W lipcu odwiedziło nas blisko 14 tys. turystów ze Wschodu

Bogata siatka połączeń

Dodatkowo linia Wizz Air umożliwia przelot do Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w poniedziałki i piątki. Tylko w lipcu 2023 r. do stolicy Małopolski przyleciało blisko 14 tys. gości z krajów arabskich .

Dobra oferta noclegowa

Dziedzictwo i tradycje

Wielowątkowa historia miasta oraz przenikanie się kultur miały wyraźny wpływ na krakowskie tradycje i zwyczaje. Można je dostrzec na każdym kroku – choćby na Rynku Głównym, gdzie co godzinę rozlega się krakowski hejnał, odgrywany z wieży kościoła Mariackiego.

Na odegranie melodii u podnóży bazyliki Mariackiej zawsze wyczekują turyści. Trębacz po hejnale macha do słuchaczy, co zawsze spotyka się z serdeczną odpowiedzią zgromadzonych. Wiosną mieszkańcy świętują wówczas Emaus, czyli wielkanocny odpust, podczas którego można poznać bogactwo tradycyjnych wyrobów, co też przyciąga ciekawskich, a w czerwcu zaś ulice miasta przemierza niezwykle barwny Lajkonik. Obserwujący pochód Lajkonika nie uchylają się przed dwukrotnym uderzeniem ozdobnym drzewcem, a wręcz się o nie dopominają. Jeśli dodamy do tego kolorowe i muzyczne Wianki oraz Wielką Paradę Smoków, z całą pewnością możemy liczyć na zainteresowanie większej liczby turystów z zza granicy.