Kraków. Do kościoła norbertanek można już wejść po kładce, przez odkopany i ratowany romański portal [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że ratowanie późnoromańskiego portalu obejmowało też badania archeologiczno-architektoniczne. Podczas tych badań, związanych z odsłanianiem portalu, w kruchcie znaleziono m.in. groby dziewięciu osób. Najmłodsze ze znalezionych pochówków datowane są na XVII-XVIII wiek, a najstarsze mogą pochodzić z późnego średniowiecza. Znalezione przez archeologów szczątki mieszkańców Zwierzyńca sprzed setek lat zostały rok temu ekshumowane, a następnie pochowane w krypcie pod kościołem (wcześniej wydobytym szkieletom przyjrzeli się antropolodzy).

Wykonawcą prac w kruchcie pod wieżą jest Firma Konserwatorska Piotr Białko, a przedsięwzięcie niemal w całości jest finansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

- Zostały już wykonane główne prace, czyli ekspozycja portalu. Powstała kładka, która zapewnia w miarę wygodną komunikację do kościoła, a jednocześnie pozwala na oglądanie portalu. Zostały też wykonane izolacje przeciwwilgociowe w obrębie kruchty pod wieżą. Do wykonania zostały jeszcze prace izolacyjne od strony dwóch dziedzińców, po lewej i po prawej stronie, tak żeby zabezpieczyć zarówno romański mur kościoła, jak i mury wieży przed dopływem wilgoci. Bo wilgoć do romańskiego portalu dopływała właśnie z tych dwóch elementów: z murów wieży i murów kościoła, więc izolując je ograniczymy lub - mam nadzieję - odetniemy dopływ wilgoci do portalu - wyjaśnia Piotr Białko.