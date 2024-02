Kraków. Do 1 marca możesz zgłosić swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego. Na pomysły mieszkańców miasto zarezerwowało 46 mln zł Ewa Wacławowicz

Jan Hubrich

Do 1 marca można składać wnioski do jedenastej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. W tym roku kwota przeznaczona na realizację propozycji mieszkańców to 46 mln zł.