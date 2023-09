Kraków. Dlaczego mam płacić więcej za bilet? List Czytelnika i odpowiedź urzędu Piotr Rąpalski

Michal Gaciarz / Polska Press

Wprowadzenie w sierpniu biletu metropolitalnego na terenie Krakowa i ościennych gmin, który obowiązuje na tramwaje, autobusy i pociągi, wywołuje wiele emocji. W zamyśle miała być to oferta lepsza i korzystniejsza dla mieszkańców. Są jednak przypadki, gdzie tak się nie stało. W tej sprawie napisała do nas Czytelniczka, a do listy odniósł się Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.