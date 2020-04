Kraków. Dlaczego listonosz wchodzi w czasie pandemii do mieszkań starszych osób?

- Czekałam dziś od rana na listonosza. Byłam przekonana, że przekaże mi odliczoną kwotę emerytury w kopercie. Tymczasem okazało się, że listonosz nie ma przygotowanej kwoty. Wszedł więc do mojego mieszkania, dopiero wtedy odliczył pieniądze. Co więcej musiałam pokwitować odbiór. Co prawda listonosz miał rękawiczki i maseczkę, a podpis złożyłam swoim długopisem, ale wydaje mi się, że ze względu bezpieczeństwa nie powinien mimo wszystko listonosz wchodzić do mieszkań. I powinna również jakoś inaczej zostać rozwiązana kwestia pokwitowania - podkreśla mieszkanka Podgórza (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).