Kraków. Determinacja mieszkańców doprowadziła do oczyszczenia rzeki. Czy to uchroni Bieżanów przed podtopieniami?

Wzdłuż rzeki w rejonie ul. Półłanki koparki umacniają wały, które wcześniej zostały oczyszczone z zarośli. W tym rejonie odmulone zostało też dno Drwiny. Takie działania mają uchronić mieszkańców Bieżanowa przed zalewaniem podczas powodzi. Teren Bieżanowa i Prokocimia od wielu lat jest regularnie podtapiany po każdym większym deszczu. 30 minut intensywnego deszczu powoduje, że pod wodą są parkingi, klatki schodowe i piwnice.

We wtorek 21 grudnia w rejonie mostu na ul. Półłanki, pod którym przepływa Drwina Długa, odbyła się konferencja prasowa krakowskiego oddziału Wód Polskich i przedstawicieli stowarzyszenia „STOP POWODZI”.

- Do 27 grudnia cały 4-kilometrowy odcinek Drwiny Długiej, od Oczyszczalni Ścieków Płaszów do ujścia do Serafy zostanie oczyszczony i odmulony po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe w tym obszarze. Udrożniliśmy też odpływ poniżej przepustu kolejowego, którego niedrożność spowodowała w sierpniu zalanie rejonu ul. Seweryna Udzieli – mówi Radosław Radoń, zastępca dyrektora Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.