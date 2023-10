Kraków. Czarno-biało na północnej obwodnicy, kolorowo na S7 Widoma - Kraków

Północna Obwodnica Krakowa

Na zdjęciach tunele na S52 Północnej Obwodnicy Krakowa w Zielonkach (653 m) i Dziekanowicach (496 m). Pierwszy z obiektów umożliwi poprowadzenie obwodnicy pod rzeką Prądnik, natomiast drugi pozwoli na przejazd przez wzgórza. Postęp prac w zakresie robót tunelowych to już ponad 88 proc. Jednakże drogi wykonane zostały w 61 proc. Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku.

Północna Obwodnica Krakowa powstaje w standardzie drogi ekspresowej. Połączy miejscowość Modlnica z dzielnicą Krakowa Mistrzejowice i dalej z odcinkiem Widoma - Kraków trasy S7.