Kraków. Cokół po Koniewie zmienił barwy. Kiedy porządki po sowieckim marszałku?

Pomnik Koniewa został wzniesiony przy osiedlu Widok (Bronowice) w 1987 roku. Figurę Koniewa usunięto w 1991 roku - a demontaż ten poprzedziło przyjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie likwidacji w Krakowie pomników będących symbolami panowania sowieckiego. Od tego czasu minęły 32 lata, a do dziś niezmiennie u zbiegu ulic Zarzecze i Armii Krajowej tkwi cokół po tym pomniku (na którym rosną już nawet zielone samosiejki) i coraz bardziej rozpadają się schody, które do niego prowadziły. Mimo powracających cyklicznie zapowiedzi, rozmaitych koncepcji, a nawet gotowej dokumentacji projektowej - Kraków nie pozbył się pozostałości po tym monumencie i nie uporządkował miejsca po nim.

Spytaliśmy Zarząd Zieleni Miejskiej o ewentualną reakcję, a także - jakie są obecne plany co do cokołu i terenu bezpośrednio wokół niego. Przypomnijmy, że ZZM od kilku lat dysponuje dokumentacją projektową dla zagospodarowania terenu po pomniku Koniewa, który obecnie znajduje się w pasie parku Młynówka Królewska. Według projektu miałby tam powstać teren rekreacyjny z alejkami, oczkiem wodnym, placem wielofunkcyjnym, z siedziskami, stolikami i poidełkami. Jednak ciągle na to przedsięwzięcie nie ma pieniędzy i nie ma konkretów co do jego realizacji.