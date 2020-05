Kraków. Co dalej z budową tężni solankowej nad Bagrami? Przetarg ma zostać unieważniony

Z końcem ubiegłego roku informowaliśmy, że jest gotowa dokumentacja, niezbędna do budowy Tężni Bagry. To zadanie, które wygrało w Budżecie Obywatelskim 2018.

Tężnia solankowa nad Zalewem Bagry ma być zlokalizowana w części wschodniej (pomiędzy przedłużeniem ul. Grochowej i ul. Bagrowej - za "górką").

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tężni, w którym wyłonił wykonawcę. Jak podaje lovekrakow.pl, obiekt miała wybudować firma Kronoskrak z Krzeszowic i dostać za to niecałe dwa miliony złotych. Druga firma, choć proponowała cenę niższą o 115 tysięcy złotych, poinformowała o rezygnacji z udziału w przetargu i jej oferta została formalnie odrzucona. Zgłosiła jednak zastrzeżenia do wyboru wykonawcy.

- Związane były one z ilością tarniny, która miała zostać użyta do wykonania obiektu. Po wyznaczonym czasie na przedłożenie wyjaśnień, to sam wykonawca złożył pismo, że przyznaje się do tego, że nie wbudował tyle metrów kwadratowych tarniny, ile ujęte zostało w SIWZ-ie (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wynikało to z różnic między dokumentacją projektową, a inwentaryzacją powykonawczą - przekazała nam Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.