Kraków chce zmiany prezydenta? Mamy wyniki badań preferencji wyborczych. Zdecydować mogą głosy młodych wyborców

Jego zdaniem wiele zmieniła pandemia, która przeorientowała oczekiwania mieszkańców dużych miast. - Zaczęli patrzeć na najbliższą przestrzeń, jako zespół zasobów, z których można korzystać na co dzień. W kontekście samorządów nadrzędne stały się więc cele związane z codziennym życiem. Mieszkańcy zaczęli szukać polityków, którzy będą reprezentować ich lokalne potrzeby. Z wydarzeń krakowskich na cały kraj odbiją się echem kwestie dotyczące konfliktów między realizacją inwestycji infrastrukturalnych a ochroną terenów zielonych, zachowaniem przestrzeni wypoczynkowych - dodaje Patryk Wawrzyński.

Dwójka czołowych kandydatów się wzmocniła

W ostatnim sondażu ogłoszonym w czerwcu przez IBRiS (na zlecenie dr Patryka Wawrzyńskiego) największe poparcie osiągnął Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) - 30 proc. głosów (24 proc. w październiku 2022 r.). Na drugiej pozycji znalazła się Małgorzata Wassermann (PiS) z 21 proc. poparciem (2022 - 20 proc.). Podium zamyka Bogdan Klich (Platforma - Koalicja Obywatelska) - 13 proc. (w październikowym badaniu uwzględniono Aleksandra Miszalskiego - 13 proc.). Obecny prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zdobyłby 10 proc. głosów (2022 - 16 proc.), Rafał Komarewicz (Polska 5020 Szymona Hołowni) - 5 proc. (2022 - 10 proc.), a Konrad Berkowicz (Konfederacja) - 3 proc. (2022 - 4 proc.). Badanie wykazało, że po II turze urząd prezydenta miasta objąłby Łukasz Gibała bez względu na to z kim z najmocniejszych rywali stanąłby do walki.

- Widać jedną zmianę, dwójka czołowych kandydatów się wzmocniła. Jeżeli komuś przybywa sympatii to pani Wassermann i panu Gibale. Widać też pewne osłabienie w wynikach Polski 2050, ale to jest odbicie wyników ogólnopolskich - komentuje Patryk Wawrzyński.

Wśród najmłodszych wyborców najwięcej niezdecydowanych

Krakowianie oczekują kandydata związanego z miastem

Patryk Wawrzyński we współpracy z IBRiS zbadał też potrzeby emocjonalne krakowian.

Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, komentuje: - Do tej pory wybory samorządowe były na rok przed tymi do Sejmu. To była pewnego rodzaju próba sił. A teraz będą "dożynkami".