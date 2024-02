Kraków. Chcą wyremontować skrzyżowanie Królowej Jadwigi, księcia Józefa i Kościuszki do marca. I otworzyć

To pierwszy z czterech najważniejszych obecnie etapów inwestycji na Kościuszki (Równocześnie przebudowywana jest ul. Zwierzyniecka). Drugi – to skrzyżowanie Senatorskiej i Kościuszki, gdzie jest układane torowisko. Chodzi o to, by jak najszybciej umożliwić zawracanie w tym miejscu autobusów. Na skrzyżowaniu przy Jubilacie (przy pasie ruchu od strony Jubilata) kończą się prace między ulicą Retoryka i Powiśle a Alejami Trzech Wieszczów. A na odcinku ulicy Zwierzynieckiej - od Filharmonii do ul. Małej - trwa korytowanie torowiska.