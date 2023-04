Kraków. Centrum Innowacji, w którym badacze i firmy będą pracować nad żywnością przyszłości, ma już swój budynek Małgorzata Mrowiec

Została zakończona budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności przy ul. Balickiej w Krakowie. To inwestycja Uniwersytetu Rolniczego. Dla gotowego obiektu uzyskano już pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwa wyposażanie go w niezbędną aparaturę i meble. Jak informuje uczelnia, postępowania przetargowe są w trakcie realizacji i w głównej mierze to od ich zakończenia uzależniona jest data otwarcia Centrum.