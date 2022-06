Kraków. Capgemini, największy pracodawca w stolicy Małopolski, zmieni siedzibę. Stawia na pracę hybrydową, a ta wymaga całkiem innych biur

Capgemini Kraków: pracownicy mają inne oczekiwania, pracodawca musi je spełnić

„Nasi pracownicy to w 16 proc. przedstawiciele pokolenia X, a 84 proc. przedstawiciele pokolenia Y, w tym 53 proc. kobiet i 47 proc. mężczyzn. Średnia wieku naszych pracowników to 32 lata. Porozumiewamy się głównie po angielsku i po polsku, świadczymy usługi w 30 innych językach, a najbardziej popularne spośród pozostałych języków to niemiecki, francuski i hiszpański” – czytamy na stronie potentata, który a pandemii – podobnie jak wszystkie krakowskie korporacje – wprowadził błyskawicznie i z dużym sukcesem system pracy zdalnej. Od wiosny 2022, czyli ustąpienia ostatniej fali koronawirusa, pracownicy Capgemini wracają jednak do biur. Wiadomo przy tym, że nie będzie to powrót do stanu sprzed zarazy, a to dlatego, że dwa lata doświadczeń z pracą w domu całkowicie odmieniły oczekiwania i potrzeby zatrudnionych. Z uwagi na znaczny deficyt specjalistów, każdy pracodawca musi się z oczekiwaniami pracowników liczyć. Większość organizacji stara się więc opracować nowy system pracy – i niemal bez wyjątków jest to system pracy hybrydowej, w różnych odmianach i wariantach.