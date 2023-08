Kraków. Budowa trasy do Górki Narodowej. Na oczyszczenie terenu pod pętlę tramwajową ze szkodliwych substancji wydano 48 mln złotych

Udało się unieszkodliwić niebezpieczne substancje

Oszacowano, że koszt remediacji zanieczyszczonego gruntu pod planowaną pętlę tramwajową na Górce Narodowej może wynieść nawet 99 mln zł. To więc będzie dodatkowy koszt budowy linii tramwajowej z…

Przy skrzyżowaniu ulic Pychowickiej i Kobierzyńskiej mamy plac budowy. I wyrósł na nim spory blok. Deweloper może ich jednak tam postawić więcej. A to teren położony niedaleko zalewu Zakrzówek i parku…

Linia tramwajowa do Górki Narodowej jest niemal gotowa. Miasto zapowiada, że już 28 sierpnia odbędzie się próbny przejazd tramwaju, a za kilka tygodni rozpoczną się nasadzenia 3,5 tys. nowych roślin. Początek nowej trasy o długości ok. 5 km znajduje się przy pętli Krowodrza Górka, u zbiegu ulic Bratysławskiej, dr Twardego i Wybickiego. Następnie linię poprowadzono w kierunku północnym do ulicy Pachońskiego, gdzie tramwaj skręci w prawo, a później pojedzie wzdłuż tej drogi i wzdłuż ul. Siewnej.