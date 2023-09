Kraków. Budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej. Drzewa jednak pod topór. Ale uczelnia obiecuje, że zostaną posadzone nowe

W liście do radnych prof. Wojciech Widłak przypomniał, że uczelnia otrzymała dwie działki przy ul. Skrzatów jako darowiznę od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zgodnie z umową mają zostać przeznaczone pod budowę nowej siedziby Akademii. Gdyby nie zostały wykorzystane w tym celu, uczelnia musiałaby zwrócić darowiznę. To jednak nie koniec. Rektor twierdzi, że realizacja inwestycji jest tak bardzo zaawansowana, że nie można już w tym momencie wybudować siedziby w innym miejscu.

"Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykonano szereg niezbędnych, a przy tym kosztochłonnych działań. (...) Wszystko to zostało wykonane w odniesieniu do posiadanego przez Akademię terenu przy ul. Skrzatów. Zamiana gruntów na tak zaawansowanym etapie jest nierealna. Byłoby to równoznaczne z przekreśleniem wieloletnich działań na rzecz budowy, prowadziłoby do zmarnotrawienia publicznych środków i wstrzymało budowę na wiele lat, cofając sytuację do stanu sprzed 2013 r., bez gwarancji przyszłej, pomyślnej realizacji inwestycji" - przekonuje prof. Widłak.