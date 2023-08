Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej. Pierwszy przejazd 28 sierpnia. Próbny

Największa i najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa dobiega końca. Już 28 sierpnia odbędzie się próbny przejazd tramwaju, a za kilka tygodni rozpoczną się nasadzenia 3,5 tys. nowych roślin. Skoro pierwszy przejazd tramwaju ma się odbyć w sierpniu to faktycznie władze miasta mają szanse spełnić swoją obietnicę, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci będą mogły dojechać tramwajem na lekcje.

Początek nowej trasy tramwajowej o długości ok. 5 km znajduje przy istniejącej pętli Krowodrza Górka, u zbiegu ulic Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Następnie linię poprowadzono w kierunku północnym do ul. Pachońskiego, gdzie tramwaj skręci w prawo, w kierunku wschodnim i pojedzie wzdłuż ulic Pachońskiego i Siewnej. W rejonie ul. Bociana projektowana trasa tramwajowa skręca na północ w kierunku ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha, aż do pętli autobusowo-tramwajowej z nowoczesnym dworcem. Bezpośrednio przy końcówce linii tramwajowej zlokalizowany będzie wielopoziomowy parking P+R wraz ze stanowiskami postojowymi przystosowanymi do ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej przewidziano także dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej. Takie rozwiązanie zapewni bezkolizyjny i sprawy przejazd komunikacji tramwajowej z północnych osiedli do centrum miasta.

Ponadto w ramach zadania nasadzonych będzie prawie 3,5 tys. roślin – zdecydowana większość w granicach inwestycji. Z kolei w rejonie ul. Węgrzeckiej, a więc nieopodal pętli na Górce Narodowej, zostanie utworzony kolejny „Park Krakowian”. Warto też podkreślić, że wszędzie tam, gdzie to możliwe ze względów technologicznych, zastosowano tzw. zielone torowisko. Oznacza to, że około 60 proc. linii będzie zielona. Do tego dojdą wiaty przystankowe z dachami z rozchodników. Część już została zamontowana. Docelowo wszystkie wiaty będą zielone.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej powstaje przy znacznym dofinansowaniu zewnętrznym. Chodzi zarówno o środki z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja projektu została wsparta także przez środki rządowej przeznaczone Gminie Kraków w ramach przygotowań igrzysk europejskich.

KST do Górki Narodowej: nocne zamknięcia tunelu wzdłuż Opolskiej

Jak informuje wykonawca zadania, od 9 sierpnia planowane są nocne, kilkugodzinne zamknięcia jezdni w kierunku Nowej Huty w tunelu drogowym wzdłuż Opolskiej.

Od 9 sierpnia przez kilka kolejnych nocy (w godzinach od 21.00 do 4.30) dla ruchu zamknięta będzie południowa nitka tunelu drogowego w ciągu ul. Opolskiej (kierunek Nowa Huta). W tym okresie wykonawca będzie prowadził roboty związane z montażem przeźroczystych nadwieszeń nad ekranami akustycznymi.

Na czas nocnych zamknięć ruch będzie poprowadzony łącznicą na poziomie „0".