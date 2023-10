Kraków. Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada. Koniec wielkich korków? Piotr Rąpalski

Piotr Idem / Polska Press

W przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa lewoskrętu z ulicy Żmujdzkiej w aleję 29 Listopada. Celem tej inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu na skrzyżowaniu. Bo ten co nie próbował się włączyć ze Żmujdzkiej w al. 29 Listopada nie wie co to nuda i ślimacze tempo. Po tej inwestycji faktycznie może być lepiej. Choć przez prawie rok czekają nas utrudnienia.