Kraków. Betonowe kajaki na Bagrach. Studenci PK z Koła Naukowego Footprint testowali innowacje

Studenci na Bagrach zwodowali dwa nowe kajaki. Prace nad betonowym kajakiem rozpoczęły się na Politechnice Krakowskiej już w 2019 r., a w ubiegłym roku wykonana przez studentów łódka wzięła udział w zawodach w niemieckim Brandenburg an der Havel. Grupa z koła naukowego Footprint nie spoczęła wtedy jednak na laurach i przygotowała nowe wersje łodzi - i to właśnie one przeszły test w piątek.

Konstrukcja nowego kajaka różni się od konstrukcji łodzi wykonanej w ubiegłych latach. Jest lżejsza, inny jest kształt łodzi, który tym razem powstał pod kierunkiem fachowca - Krzysztofa Polaczyka, szkutnika ze Szczawnicy, znanego w Polsce producenta kajaków do slalomu kajakowego. We współpracy z nim młodzi inżynierowie dobrali odpowiednią formę, w której ułożyli mieszankę betonową, uzyskując odpowiedni kształt łodzi.