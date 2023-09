Kraków będzie pachniał trawą cytrynową, imbirem i chilli. W ten weekend pod halą Cracovii odbywać się będzie Piknik Orientalny

By spróbować kuchni azjatyckiej nie trzeba wyjeżdżać do Azji. Dymiące tajskie stragany, oryginale chińskie pierogi czy aromatyczny phad thai? A może gruzińskie chaczapuri czy japoński ramen? Kraków zapachnie dziś trawą cytrynową, imbirem i ostrym chilli.

Goście będą mieli okazję skosztować autentycznych dań kuchni orientalnej, zarówno bardzo popularnych jak ramen czy sushi jak również tych mniej dostępnych w Polsce, jak irańskich bolani (afgański faszerowany płaski chleb, smażony z nadzieniem), czy choresz (rodzaj potrawki z mięsem, którą można porównać do gulaszu, do którego podaje się szafranowy ryż.) Nie zabraknie tureckich słodkości jak chałwa czy rachatłukum a także wiele innych w tym dania wietnamskie, koreańskie, indyjskie – mówi nam Beata Żbikowska, senior event manager w firmie Smaczny Targ, która organizuje wydarzenie.

Będzie również można zaopatrzyć się w azjatyckie słodycze - mochi (japoński przysmak, który mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni obowiązkowo spożywają w noc sylwestrowo-noworoczną. Zgodnie z tradycją ma to im zapewnić pomyślność na cały rok), paluszki pocky (ciasteczka w formie cienkich, długich paluszków zbożowych, otoczonych różnego rodzaju polewami), a także wiele rodzajów ciastek i żelków- o niestandardowych konsystencjach i fakturach. Dla odważnych będzie to również okazja to spróbowania najostrzejszego chipsa na świecie.