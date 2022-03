Kraków. Batman spotkał się w ICE z dziećmi uchodźców. Dzięki niemu na chwilę mogły zapomnieć o wojnie na Ukrainie ZDJĘCIA

John Buckland to były wojskowy (był na wojnie w Iraku), strażak i jeden z najciekawszych wolontariuszy na świecie. Od dekady w stroju batmana odwiedza szkoły, ośrodki, szpitale - po to, by najbardziej pokrzywdzonym, schorowanym, straumatyzowanym dzieciakom dać odrobinę uśmiechu i nadziei. Dzisiaj (w sobotę) spotkał się z dziećmi ukraińskich uchodźców w ICE Kraków.

Buckland przyjechał do Polski w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem humanitarnym w poniedziałek, 14 marca, aby odwiedzić między innymi polsko-ukraińską granicę, szkoły i ośrodki, gdzie przebywają dzieci z Ukrainy.