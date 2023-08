Kraków. Bardzo złe wieści dla kierowców. Remont mostu Dębnickiego z opóźnieniami

- Trwa remont mostu Dębnickiego. Co ważne, ruch na moście jest utrzymany – po jednym pasie w każdą stronę. Dla pieszych i rowerzystów dostępny jest chodnik z jednej strony. Zachęcamy, aby na czas prac korzystać z komunikacji miejskiej – przejazd autobusem w tej części miasta będzie szybszy niż samochodem - podaje krakowski magistrat.

Godziny prac remontowych zostały wydłużone: od poniedziałku do piątku do godz. 20.00, natomiast w weekendy do godz. 18.00. Prace potrwają w sumie 5 miesięcy, ale największe zmiany w organizacji ruchu drogowego zaplanowane są na ok. 3,5 miesiąca.