Huta Wita Food Truck to nowa atrakcja nad Zalewem Nowohuckim. Do zorganizowanego tam parku z food truckami chętnie przybywają okoliczni mieszkańcy, by na świeżym powietrzu skosztować serwowanych przysmaków. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jaki niesamowity klimat panuje w tym miejscu.