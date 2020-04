Kraków. Abp Jędraszewski: Zmartwychwstały Chrystus „podąża do ludzi” i przynosi dary pokoju, radości i miłości

Metropolita krakowski przywołał postać św. Edyty Stein i jej duchową drogę, która od doświadczenia krzyża zaprowadziła ją do zachwytu nad Zmartwychwstałym Panem. Edyta Stein w wierszu „Wielkanocny poranek” opisała zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią zwracając uwagę, że Zmartwychwstały „w ciszy podąża do ludzi”. - I tak właśnie się dzieje prawie od dwóch tysięcy już lat - mówił abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski wygłosił również homilię. Na początku - za Karolem Wojtyłą - metropolita powiedział, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa został odwrócony „porządek mijania”. U chrześcijan porządek przemijania to nie przechodzenie od życia ku śmierci, tylko poprzez śmierć ku życiu.

Jak mówił metropolita, w tym samym mniej więcej czasie, co Edyta Stein, żyła w Polsce Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna. – Ona także doświadczała Chrystusa, który ciszą swej łaski od tamtego wielkanocnego poranka nieustannie „podąża do ludzi” – twierdził abp Marek Jędraszewski, przywołując opisy duchowych przeżyć z dwóch ostatnich Wielkanocy świętej siostry Faustyny, które zanotowała ona w „Dzienniczku”.

Na koniec zwrócił się do wszystkich, w tym wiernych, którzy uczestniczyli w mszy za pośrednictwem transmisji telewizyjnej. – Drodzy Siostry i Bracia. Przeżywamy szczególną Wielkanoc. Zdecydowana większość z nas nie może doświadczyć w sobie Chrystusa, który daje samego siebie w Komunii świętej. Pozostaje nam Komunia święta duchowa, a wraz z nią te dary, które wszystkim przynosi Zmartwychwstały Chrystus, ciszą swej łaski „podążając do ludzi” – dary pokoju, radości i miłości – mówił metropolita krakowski w Łagiewnikach i zachęcał do proszenia o te dary Miłosiernego Pana.