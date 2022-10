Kraków. 32 lokale, w tym garaże, czekają na najemców. Wśród lokalizacji: Karmelicka, Królewska, Węgłowa Małgorzata Mrowiec

31 października odbędzie się kolejna aukcja na najem lokali użytkowych należących do gminy. Oferty przystąpienia do aukcji należy składać do 27 października w Zarządzie Budynków Komunalnych. Tym razem gmina proponuje potencjalnym najemcom ponad 30 lokali, w tym w ścisłym centrum miasta czy na Kazimierzu.